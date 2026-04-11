Amén del primer partido de Liga MX en el renovado estadio Banorte entre América y Cruz Azul, Arlindo Dos Santos, el autor del primer gol en la cancha allá por 1996, habló sobre las modificaciones que le hicieron, y elogió al mítico recinto.

El legendario futbolista de Las Águilas aseguró que el Coloso es un estadio de élite a nivel mundial, e incluso lo comparó con escenarios como Wembley, de Londres, o el Maracaná, en Brasil.

Imágenes del Estadio Banorte para el México vs Portugal / Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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¿Qué dijo Arlindo Dos Santos sobre el estadio Banorte?

Debido a las peticiones de la FIFA para que el hogar del América fuera sede del Mundial por tercera vez en su historia (récord global), tuvo que ser remodelado, y entre las novedades, el nombre tuvo que cambiar.

De estadio Azteca, a estadio Banorte. Sin embargo, para Dos Santos, el recinto será por siempre "Azteca".

"En el Estadio Maracaná pasa lo mismo; es la catedral del futbol brasileño y ya le pusieron ‘Mario Filho’, nombre de un político brasileño, pero la gente sigue diciendo ‘yo voy al Maracaná’. Va a ser como el Estadio Azteca; es la catedral del futbol mexicano. Azteca, Wembley, Maracaná, son las catedrales del futbol mundial de todos los tiempos", dijo para Récord.

Estadio Banorte Foto: AFP

Asimismo, el exjugador confesó que no pensó el impacto que pudo tener haber anotado esa primera diana hace 60 años.

"De ninguna manera imaginaba la repercusión de ese gol, no imaginaba que fuera de ese tamaño. Ahora me doy cuenta que sí, que fue un acto muy importante ser el anotador del primer gol del Estadio Azteca. Yo salí de Brasil como sustituto de Didi, tanto en Botafogo como en la Selección Brasileña; Didí anotó el primer gol en el Estadio Maracaná, de ahí yo quería ser su sustituto y con ese gol en el Estadio Azteca, yo ya lo esperaba".