Con la máxima fiesta del futbol mundial a poco más de 20 días, se definen cada vez más detalles de logística del torneo. En esta ocasión, quedaron definidas las selecciones que tendrán su concentración en tierras mexicanas.

Estados Unidos será sede de la mayoría de equipos, 40 de 48. México albergará a seis más, y Canadá únicamente a dos.

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¿Qué selecciones se quedarán en México durante el Mundial?

Las seis selecciones que tendrán su sede de concentración en México durante la Copa del Mundo de Norteamérica son: México, Colombia, Sudáfrica, Uruguay, Túnez y Corea del Sur.

Los cafetaleros junto con el segundo rival del Tri, Corea del Sur, estarán en Zapopan, Guadalajara. Uruguay se instalará en Playa del Carmen y la selección de Túnez hará lo propio en Monterrey.

Pachuca será el hogar temporal de Sudáfrica, el primer contrincante para Javier Aguirre, y el equipo mexicano se mantendrá en concentración en la Ciudad de México.

Los mexicanos jugarán dos de sus tres partidos de la Fase de Grupos en la CDMX, en el estadio Banorte, ante Sudáfrica y República Checa, mientras que el Akron los recibirá contra Corea del Sur.