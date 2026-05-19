Una de las novelas más grades en torno al Mundial 2026 llegó a su fin el pasado lunes 18 de mayo, cuando Carlo Ancelotti anunció que Neymar Jr. estaba dentro de la convocatoria para disputar el torneo en México, Estados Unidos y Canadá.

Brasil podrá conta con la magia y experiencia del jugador de Santos, pese a las dudas que existen respecto a su estado físico, y que ya tiene un par de años sin vestir la camiseta amarilla en partidos oficiales.

Neymar Jr. se lamenta durante un partido con el Santos. FOTO: AFP

Por eso, la presencia del ex del Barcelona era una incógnita, e incluso, sorprendió a todo el entorno del jugador, quien publicó un video de su reacción al enterarse del llamado.

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¿Cómo reaccionó Neymar a su convocatoria para el Mundial 2026?

En un video que se compartió a través de redes sociales, se observa que el crack brasileño organizó una reunión con su círculo cercano, para enterarse todos juntos si podría tener una última oportunidad en los Mundiales antes de despedirse del futbol profesional.

Cuando Ancelotti dijo su nombre en rueda de prensa, 'Ney' festejó, sonrió, y posteriormente soltó en llanto, con las manos en los ojos, como quien no se cree lo que acaba de pasar.

🥺🇧🇷 The moment when Neymar Jr got called up by Carlo Ancelotti…@neymarjr 🎥 pic.twitter.com/xFIxeMh4nw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Esta edición de 2026 será su cuarta participación en Copas del Mundo. El futbolista de 34 años de edad, fue llamado para Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Neymar es el máximo anotador en la historia de su país, con 79 goles, por encima de Pelé, quien anotó 77 dianas.