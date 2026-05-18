Durante la transmisión del partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026, volvió a aparecer el aficionado apodado como el “Licenciado del Gol”, personaje que se convirtió en tendencia días antes por su peculiar manera de vivir los encuentros de los universitarios.

La presencia del seguidor auriazul no pasó desapercibida. TUDN incluso lo entrevistó durante la cobertura del compromiso celebrado en Ciudad Universitaria, espacio donde el fanático confirmó que su nombre es Renato Martínez.

Sin embargo, lejos de provocar simpatía entre todos los aficionados, algunos usuarios acusaron a Televisa y a TUDN de presuntamente fabricar el fenómeno mediático para intentar elevar los niveles de audiencia frente a la competencia televisiva.

¿Como reaccionaron en als redes ante el aficionado de los Pumas?

Entre las reacciones destacaron mensajes como: “Se sabia que era actor pagado”, “más actuado que una obra” y “Qué horror lo que tiene que hacer Televisa”. Incluso, otros comentarios criticaron el supuesto interés de la televisora por competir con TV Azteca: “ni con ese circo le ganan a TV Azteca que bajo ha caído Televisa” y “Televisa arruina todo por querer ganar el rating a TV Azteca”.

El llamado “Licenciado del Gol” alcanzó notoriedad tras el encuentro de ida entre Pachuca y Pumas, donde cámaras de televisión captaron a un hombre vestido de traje mientras bebía cerveza y gesticulaba desde la tribuna como si dirigiera al equipo universitario.

De acuerdo con la información revelada en la transmisión, Renato Martínez cuenta con un diploma de técnico de la Universidad del Futbol y además dirige un conjunto amateur relacionado con la U de Chile. Durante la entrevista también lanzó una crítica al planteamiento táctico del técnico Efraín Juárez, al considerar que Pumas jugó demasiado resguardado en el primer encuentro de la serie.