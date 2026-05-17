Raúl Jiménez, uno de los delanteros más importantes de México en los últimos años, vivió un momento profundamente especial en Inglaterra durante su regreso al Molineux, la casa del Wolverhampton.

A pesar de defender actualmente la camiseta del Fulham, el atacante mexicano fue recibido como un auténtico ídolo por la afición que lo vio brillar en la Premier League, en una escena que reflejó el cariño intacto hacia su figura.

Desde el calentamiento, el exjugador del América comenzó a sentir el apoyo incondicional de los seguidores de los Wolves, quienes le dedicaron cánticos y aplausos en señal de reconocimiento por su paso por el club.

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La conexión entre Jiménez y la grada nunca se rompió, y el ambiente previo al encuentro ya anticipaba una noche cargada de emociones.

Fue en la segunda mitad cuando el momento más especial se hizo realidad. Al minuto 66, Jiménez ingresó al terreno de juego y desató una ovación generalizada en el estadio. Los aficionados se pusieron de pie para corear su nombre, en un gesto que dejó claro que su legado en el Wolverhampton sigue más vivo que nunca.

Como muestra de agradecimiento, el delantero mexicano levantó los brazos hacia las tribunas, correspondiendo al cariño de una afición que lo acompañó en su mejor versión dentro del futbol inglés. El reencuentro, más allá del resultado, quedó marcado como un homenaje espontáneo a un futbolista que dejó huella tanto en el club como en la memoria de sus seguidores.

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Durante su etapa con el Wolverhampton, Raúl Jiménez dejó números que lo consolidan como uno de los delanteros más importantes en la historia reciente del club: disputó 166 partidos oficiales, en los que marcó 57 goles y aportó 23 asistencias en todas las competiciones. Su mejor temporada fue la 2019-20, donde superó los 25 goles en el año futbolístico, siendo pieza clave para que los Wolves compitieran en la Europa League.