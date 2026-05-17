Con poco más de 20 días para el arranque de la Copa del Mundo de 2026, el Estadio Azteca ya se encuentra bajo control de la FIFA, que ha tomado las riendas del inmueble de cara al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

En medio de los preparativos finales, el emblemático recinto ha sido objeto de un nuevo cambio que impacta directamente en su identidad durante el torneo.

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Luego de haber adoptado recientemente el nombre de Estadio Banorte por motivos de patrocinio, el histórico escenario sufrirá una modificación adicional debido a las normas comerciales del organismo rector del futbol mundial.

Como es habitual en este tipo de competencias, la FIFA ha decidido utilizar una denominación neutral que facilite la gestión de derechos comerciales y evite conflictos con marcas específicas.

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De esta forma, durante el Mundial 2026 el inmueble será identificado oficialmente como Estadio Ciudad de México, dejando temporalmente de lado tanto su nombre tradicional como su más reciente identidad comercial.

Este ajuste responde a la política de la FIFA aplicada en torneos anteriores y no afecta la relevancia histórica del recinto, que se prepara para volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.