El histórico portero alemán Manuel Neuer estaría listo para protagonizar un inesperado regreso a la selección nacional de cara al Mundial de 2026. De acuerdo con reportes recientes, el guardameta del Bayern Múnich habría dado el “sí” al técnico Julian Nagelsmann para volver a vestirse con la camiseta de Alemania, a pesar de haber anunciado su retiro internacional tras la Eurocopa 2024.

La decisión marcaría un giro importante en la planificación de la Mannschaft, que busca recuperar liderazgo y experiencia bajo los tres palos. Según Sky, la Federación Alemana de Futbol (DFB) logró convencer a Neuer de reconsiderar su postura, ante la necesidad de contar con un referente de su jerarquía en una cita mundialista donde Alemania busca volver al protagonismo.

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Neuer, quien llegaría con 40 años al torneo, no solo aportaría su experiencia, sino que también podría hacer historia. El arquero suma 19 partidos disputados en Copas del Mundo, por lo que está a solo uno de igualar el récord del francés Hugo Lloris (20) como el portero con más encuentros mundialistas en la historia. Su regreso abriría la puerta a que rompa esa marca en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Más allá de los números, la posible vuelta del capitán campeón del mundo en Brasil 2014 representa un fuerte impulso anímico para Alemania. Su liderazgo dentro y fuera del campo ha sido una constante durante más de una década, y su presencia podría ser clave para guiar a una generación que combina juventud y talento, pero que ha carecido de regularidad en competencias recientes.

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Aunque todavía no hay un anuncio oficial por parte de la DFB, el panorama apunta a un regreso que hace apenas meses parecía improbable. De confirmarse, Neuer sumaría un nuevo capítulo a su legendaria carrera, desafiando el paso del tiempo y reafirmándose como uno de los porteros más influyentes en la historia del futbol mundial.