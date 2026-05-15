Con la mira puesta en el Mundial de futbol 2026, el gobierno de Argentina autorizó el intercambio de información con Estados Unidos para reforzar las medidas de seguridad en los estadios que albergarán el torneo internacional.

La decisión contempla el acceso a la base de datos del programa Tribuna Segura, un sistema que reúne registros de personas con restricciones para asistir a espectáculos deportivos en territorio argentino.

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La medida quedó formalizada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, donde se establece la entrega de información a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, bajo el marco de cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambas naciones.

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina explicó que esta acción busca reforzar los protocolos de prevención rumbo al Mundial de futbol de 2026, certamen que tendrá sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con el organismo, el objetivo consiste en anticipar riesgos y evitar episodios de violencia dentro y fuera de los inmuebles deportivos.

El programa Tribuna Segura concentra datos de aficionados con derecho de admisión, sanciones judiciales, restricciones administrativas o antecedentes vinculados con incidentes violentos en eventos futbolísticos.

La secretaria de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó la medida mediante un mensaje publicado en la red social X, donde lanzó una advertencia a quienes aparecen en el listado: “Si estás en esa lista, no viajes, no vas a poder ingresar a los estadios”.

Las autoridades argentinas aclararon que la información tendrá un uso limitado exclusivamente a la competencia mundialista.

El periodo autorizado abarcará desde el desarrollo del torneo hasta un máximo de cinco días posteriores a su conclusión. Después de ese plazo, Estados Unidos deberá acreditar la eliminación permanente de los datos recibidos, sin posibilidad de conservar copias, respaldos o archivos derivados.

No se trata de la primera cooperación de este tipo entre ambos países. Argentina ya proporcionó registros de Tribuna Segura durante la celebración de la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes FIFA 2025.