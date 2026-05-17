La FIFA se ha mostrado confiada en la participación de la selección de Irán en el Mundial que se disputará desde el 11 de junio en Canadá, México y EE.UU., tras reunirse con miembros de la federación del país asiático, en Estambul.

"Hemos tenido una reunión excelente, una reunión constructiva junto con la Federación de Fútbol de Irán. Creo que estamos trabajando en estrecha colaboración y esperamos con gran entusiasmo darles la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026", ha declarado el secretario general del máximo órgano del fútbol mundial, Mattias Grafström, en un comunicado en su página web.

En ese encuentro, celebrado el sábado el Estambul, se trataron "algunos asuntos operativos", según esa nota.

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"Estoy muy contento de que hayamos podido tener este intercambio tan positivo; tanto la Federación de Fútbol de Irán como la FIFA estamos muy satisfechas con la reunión y entusiasmadas por dar la bienvenida al Team Melli en EE.UU., Canadá y México", afirmó Grafström.

Está previsto que la selección iraní viaje en los próximos días a Turquía para una concentración, antes de desplazarse a Estados Unidos, donde disputará a partir del día 16 de junio sus partidos de la fase de grupos contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en Los Ángeles y Seattle.

Pese al conflicto bélico con estados Unidos, la participación iraní en el Mundial se mantiene, aunque el acceso de delegaciones y personal del equipo continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó recientemente que no habrá problema para autorizar la entrada de los jugadores, pero que no se permitirá el acceso al país a personal técnico de la federación que, según Washington, mantiene vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní.

El pasado domingo, la federación iraní aseguró que participará en el Mundial si se respetan diez condiciones que incluyen garantías de que obtendrán los visados, de seguridad y de que se respetará su bandera e himno, ante posibles manifestaciones de los disidentes que residen en Estados Unidos.