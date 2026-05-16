Cristiano Ronaldo y el Al Nassr firmaron otra decepción más desde el inicio de su relación futbolística. El cuadro árabe cayó 1-0 frente al Gamba Osaka de Japón en la final de la Champions League de Asia 2, lo que significó un título más perdido por el equipo del astro portugués.

El representante saudí no se sobrepuso al tanto logrado por su rival a la media hora firmado por el turco Deniz Hummet, a pase del tunecino Issan Jebali. Después, el portero japonés Rui Akari evitó que el cuadro de Jorge Jesus lograra la igualada.

El maleficio del exjugador del Real Madrid, Manchester United y Juventus, entre otros, se prolonga. No logra conquistar título oficial alguno con el club saudí y otra vez se quedó sin éxito.

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Una vez finalizado el encuentro, el portugués salió rumbo al vestidor con evidente molestia y tristeza al caer frente al conjunto japoneses y sumar una decepción más con el cuadro saudí.

Cristiano Ronaldo looks devastated at full time after Al Nassr’s 1-0 defeat to Gamba Osaka in the AFC Champions League Two final 💔pic.twitter.com/lUz9jwjyBs — CentreGoals. (@centregoals) May 16, 2026

Cristiano falló una oportunidad clara y su compatriota Joao Felix estrelló un balón en el poste en el tramo final. El Al Nassr aún puede lograr el titulo de la Liga Saudí que lidera aunque, amenazado por el Al Hilal, se juega el título el jueves contra el Damac, amenazado por el descenso, en la última jornada.

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El Al Nassr lidera la competición con dos puntos de ventaja sobre el Al Hilal.

El astro luso, además, fue incapaz de ampliar su cuenta goleadora y dar un paso más a su objetivo de los 1000. Acumula 971.