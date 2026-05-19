La Selección Nacional de Javier Aguirre va tomando cada vez más forma de cara al Mundial, a poco más de 20 días de su inicio. Esta vez, a los jugadores que ya están en el Centro de Alto Rendimiento, se le suman dos más: César Montes y Luis Chávez.

La llegada de Chávez sorprendió a más de uno, debido a que regresó a las canchas apenas hace un par de semanas, luego de una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en 2025.

Luis Chávez perdió la oportunidad de ser campeón en Rusia / Foto: Especiales

Sin embargo, algo debió ver el Vasco que sigue meditando la opción de llevar al mediocampista de 30 años de edad, procedente del Dinamo de Moscú.

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Del otro lado, un jugador prácticamente inamovible para el Tri en ña zaga, César Montes, del Lokomotiv de Moscú.

El 'Cachorro' ha tenido una gran temporada en Rusia, y además, ha sabido responder cuando viste la camiseta verde bajo el mando de Aguirre, junto a su pareja, Johan Vásquez, del Genoa de la Serie A.