Celtic derrotó por 3-1 al Hearts en el partido que decidía el título de la liga escocesa, disputado este sábado en Glasgow, poniendo fin al sueño del equipo de Edimburgo, que buscaba romper 40 años de hegemonía de los dos grandes clubes de Glasgow.

Pese a su ausencia con el equipo por una lesión, Julián Araujo formó parte del conjunto escocés por gran parte de la temporada, al llegar cedido por parte del Bournemouth de la Premier League.

El mexicano ya se había asentado como titular, pero los problemas físicos lo obligaron a salir prematuramente del club y perderse los festejos por este título de liga.

El club verdiblanco logró la victoria en los últimos minutos (87' y 90+8') para alcanzar su 14º título en las últimas 15 temporadas, y de esta manera suma en su palmarés 56 ligas y desempata con su gran rival, el Glasgow Rangers, que queda con 55 campeonatos.

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Es un final dramático para el equipo de Edimburgo, cuyo nombre completo es Hearth of Midlothian, y que ganó el último de sus cuatro campeonatos escoceses en 1960.

Séptimo la temporada pasada, el Hearts sorprendió al convertirse en el intocable e inesperado líder desde principios de octubre, cuya ventaja quedó reducida un solo punto antes del gran desenlace final del sábado.

En un último partido que era una final, en la que al Hearts le bastaba el empate para llevarse el título, el equipo de la capital escocesa se adelantó en el marcador con un tanto de Lawrence Shankland poco antes del descanso (42').

El Hearts estaba más cerca de convertirse en el primer club desde 1985 que ganaba el campeonato escocés sin ser el Celtic o el Rangers (aquel año fue el Aberdeen, entrenado entonces por Alex Ferguson), pero los locales empataron en la última acción antes de la pausa, un penal transformado por el belga Arne Engels.

Pese a ese gol, al Hearts le alcanzaba el empate y creyó en el título toda la segunda parte, hasta que se desmoronó en los últimos minutos.

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El japonés Daizen Maeda colocó a los locales por delante a tres minutos antes del final, con suspenso ya que el árbitro anuló la jugada en un principio por fuera de juego, antes de ser corregido por el VAR, y el galés Callum Osmand provocó el éxtasis en Celtic Park al sentenciar en el descuento.

End of the season, top of the league by ➕2️⃣#Champion5 | #CelticFC🍀🏆 pic.twitter.com/PNFxq0CZtl — Celtic Football Club (@CelticFC) May 16, 2026

Los aficionados del Celtic invadieron el césped para celebrar el título con sus jugadores, mientras que la maldición se mantiene para el Hearts, que ya en 1965 dejó escapar el título tras una derrota en la última fecha por 2-0 contra el Kilmarnock.

"Éste es el lugar más especial del mundo. Cuando todo el estadio está en comunión, es un espectáculo que deja sin respiración. Los jugadores han estado magníficos, pero no habríamos podido ganar sin los aficionados", destacó tras el partido el veterano Martin O'Neill, quien a sus 74 años sustituyó en enero en el banquillo al francés Wilfried Nancy, con el equipo a seis puntos del Hearths.

Los jugadores del Hearths abandonaron el césped con el corazón roto, en medio de las celebraciones del rival, y su entrenador Derek McInnes ni siquiera compareció en conferencia de prensa.