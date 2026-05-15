La cuenta regresiva para el arranque del Mundial 2026 ya comenzó y la Selección Mexicana afina detalles para afrontar una primera fase que despierta ilusión entre millones de aficionados.

A menos de un mes del debut, el conjunto dirigido por Javier Aguirre conoce el calendario completo de sus compromisos en la Copa del Mundo, así como las plataformas y canales donde podrán seguirse sus encuentros.

Lee también La historia detrás de la venda de Ramón Ramírez: un recordatorio que se volvió cábala

El Tricolor abrirá el torneo el jueves 11 de junio en la capital del país frente a Sudáfrica, en un duelo que marcará el inicio oficial de la justa mundialista. El partido tendrá como escenario el renovado Estadio Banorte, inmueble que durante décadas fue conocido como Estadio Azteca y que albergará uno de los momentos más esperados del certamen.

El choque inaugural se disputará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible por televisión abierta mediante TUDN, Canal 5, Canal 9, Las Estrellas, así como en las señales de TV Azteca a través de Azteca 7 y Azteca Uno.

Después del debut, la Selección Mexicana viajará a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur el jueves 18 de junio. Este compromiso se celebrará en el estadio Akron, una de las sedes elegidas para la Copa del Mundo en territorio mexicano.

El silbatazo inicial de ese encuentro será a las 19:00 horas y también contará con cobertura en televisión abierta por las mismas señales nacionales.

La actividad de México en la Fase de Grupos concluirá el miércoles 24 de junio frente a República Checa. El conjunto nacional regresará a la Ciudad de México, para disputar un duelo que podría resultar decisivo en la pelea por el liderato del sector.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de México en la Fase de Grupos?

Partido 1: México vs Sudáfrica (Inauguración)

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Jueves 11 de junio de 2026 Lugar: Estadio Azteca (Banorte), CDMX

Estadio Azteca (Banorte), CDMX Hora: 13:00 hrs (Centro de México)

13:00 hrs (Centro de México) Transmisión: Televisión Abierta, TUDN, Canal 5, 9, Las Estrellas, y TV Azteca, Azteca 7 y Azteca Uno.

Partido 2: México vs República de Corea

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Lugar: Estadio Akron, Guadalajara

Estadio Akron, Guadalajara Hora: 19:00 hrs (Centro de México

19:00 hrs (Centro de México Transmisión: Televisión Abierta, TUDN, Canal 5, 9, Las Estrellas, y TV Azteca, Azteca 7 y Azteca Uno.

Partido 3:México vs República Checa