La noticia de la jornada en la Liga MX fue el regreso de Gilberto Mora en el partido de Xolos vs Juárez, luego de una pubalgia que no lo dejó jugar en todo lo que va del 2026.

El mediocampista de 17 años de edad entró de cambio al minuto 61, y jugó poco más de media hora en la victoria de los suyos en condición de visitantes, 2-1.

Gilberto Mora regresó a la actividad en las canchas con los Xolos. FOTO: Imago7

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Sin embargo, ese tiempo le bastó para volver a mostrar su calidad dentro del rectángulo verde. E incluso, al minuto 89, realizó una jugada que le está dando la vuelta a las redes sociales.

¿Cómo fue la jugada de Gilberto Mora?

En los minutos finales del partido, el juvenil recibió el balón por el sector izquierdo del medio campo, escondió el balón para salir de entre cuatro rivales, condujo a velocidad y descargó con un compañero, quien le devolvió el pase dentro del área, y luego de recibir una barrida, el árbitro pitó penalti.

Sin embargo, luego de una revisión en el VAR, el juez anuló la decisión, al final no fue pena máxima sobre 'Morita', aunque la jugada sorprendió a más de uno.

😮‍💨🔥 UFF LA JUGADA DE GILBERTO MORA EN SU PRIMER PARTIDO DE REGRESO A LAS CANCHAS!



POR DIOS, QUE JUGADOR. 17 AÑOS. 💎 pic.twitter.com/Jkqei19LDC — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 11, 2026

Además, esto es una gran noticia para la Selección Mexicana de Javier Aguirre, quien ve con muy buenos ojos el regreso de Mora, que de tomar un buen ritmo, se posiciona como una pieza clave del Tri para afrontar la Copa del Mundo en junio.