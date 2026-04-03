El mítico estadio Azteca, tras la remodelación que exigió la FIFA para poder ser sede del Mundial 2026, cambió de nombre por temas de patrocinio, ahora, es estadio Banorte.

El Coloso de Santa Úrsula se convertirá en el primer recinto de la historia en inaugurar tres ediciones distintas de la Copa del Mundo, en 1970, 1986, y el 11 de junio ante Sudáfrica en el presente año.

México, durante la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca de 1970. Foto: Especial

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Sin embargo, el hecho de cambiarle el nombre no fue tarea sencilla... muchos menos barata. Ya que en el Podcast 'La Perrada', el periodista Gustavo Mendoza, reveló la increíble cantidad que pagó el banco para que llevara el nombre de 'Banorte'.

¿Cuánto costó cambiarle el nombre al estadio Azteca?

"La cantidad que pagaron yo dije 'No manches', me la dijo una persona cercana al banco. Mil millones... de dólares", aseguró el ex miembro de Fox Sports.

Una aseveración que asombró a todos los participantes de la charla, ya que, en moneda nacional, serían unos 17,867,300,000.00 pesos mexicanos aproximadamente.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Informa @GusMenTV que Banorte pagó $1.000.000.000 USD (mil millones de dólares) por el nombre del Estadio Azteca/Banorte.🤑💸pic.twitter.com/gPfVw9igBQ — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) March 30, 2026

La remodelación del estadio Banorte comenzó en mayo de 2024, y tras un par de años, parece que por fin estará listo para que México reciba el tercer Mundial de su historia.