La Selección Mexicana afrontará una nueva prueba rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente este fin de semana a Australia en un partido amistoso que servirá para afinar los últimos detalles del equipo de Javier Aguirre.

El compromiso se disputará el sábado 30 de mayo en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro representa el segundo de tres ensayos programados para el conjunto nacional antes del arranque de la máxima justa internacional, en la que México tendrá un papel protagónico al participar en el duelo inaugural del próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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La concentración del Tricolor inició desde el pasado 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde primero reportaron futbolistas de la Liga MX.

Con el paso de los días, el plantel se han sumado a los elementos que militan en Europa, incluidos Raúl Jiménez y César Huerta, quienes mañana 28 de mayo se unirán a la concentración del Tri en Pasadena.

Así, Aguirre ya cuenta con una base prácticamente completa para encarar el choque frente a los Socceroos y el siguiente ante Serbia, en el Nemesio Diez.

México llega con confianza después de vencer 2-0 a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, resultado que dejó buenas sensaciones pese a que el rival africano presentó una plantilla sin varias de sus figuras principales.

Ese triunfo permitió al cuerpo técnico evaluar variantes y comenzar a perfilar el cuadro titular.

¿Cuál es el posible once inicial para el partido contra Australia?

El once inicial podría contemplar a Raúl “Tala” Rangel en la portería; Israel Reyes, Edson Álvarez, Alejandro Gómez y Jesús Gallardo, en defensa. En su defecto, Aguirre podría usar de inicio a hombres como Jorge Sánchez, Luis Romo o Mateo Chávez.

Erik Lira, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda lucen como favoritos en mediocampo. Aunque también esta la posibilidad de Edson Álvarez o Brian Gutiérrez

Al frente el peso ofensivo estaría con Alexis Vega y Guillermo Martínez al frente. Amando González podría estar en lugar del Memote.

Todo esto a reserva de que el Vasco quiera aprovechar a Raúl Jiménez o al Chino Huerta en el ataque; sin embargo, tras su reciente llegada al Tri sugiere que sean utilizados como elementos de cambio.

Después del choque ante Australia, México cerrará su preparación frente a Serbia el 4 de junio en Toluca.