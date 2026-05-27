A menos de dos semanas del silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, la expectativa comienza a apoderarse de millones de aficionados, especialmente en México, donde el futbol volverá a ocupar el centro de las miradas.

La cercanía del torneo ha elevado el interés por cada detalle alrededor de la Selección Mexicana, desde las posibles alineaciones hasta el papel que podrá desempeñar el equipo de Javier Aguirre en una justa que tendrá un significado especial al disputarse en territorio mexicano.

Lee también CMLL se une a la fiesta del Mundial 2026 con temporada de funciones especiales en la Arena México

En ese sentido, la posible participación de Guillermo Ochoa en la justa de Norteamérica mantiene la incertidumbre en torno a la portería de la Selección Mexicana.

Ahora fue Moisés Muñoz quien levantó la voz para respaldar al histórico arquero y proponer un reconocimiento especial dentro del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

El exportero del Tricolor aseguró que “Memo” merece disputar al menos uno de los compromisos de la fase de grupos, como un homenaje a la trayectoria que construyó con la camiseta nacional a lo largo de varios ciclos mundialistas.

Durante una charla con la cadena ESPN, Muñoz dejó clara su postura y destacó el peso que Ochoa ha tenido para el representativo mexicano en escenarios de máxima exigencia.

¿Qué dijo Moisés Muñoz sobre Memo Ochoa y su posible participación en el Mundial?

“Yo creo que sería lo más justo. Hay que reconocer también a nuestros ídolos y a nuestros jugadores —hablando específicamente del futbol—, a los jugadores que han puesto el nombre de México en alto, y él lo ha hecho en el escenario máximo que tenemos en este deporte, que es el mundial; entonces, yo creo que, como reconocimiento, es muy justo que esté en el Mundial y que juegue incluso el Mundial”, expuso.

Para Muñoz, el experimentado arquero tendría argumentos suficientes para aparecer frente a Sudáfrica, Corea del Sur o Chequia durante la etapa inicial del certamen, siempre y cuando las circunstancias deportivas lo permitan.

“Yo me atrevería a decir eso y espero que también así lo vea el Vasco, porque independientemente de si el grupo te lo permite y los resultados de los primeros partidos te lo permiten, yo creo que sería evidente verlo; incluso si no es el caso, creo que sería un gran homenaje a Memo darle la oportunidad de jugar este mundial, porque estoy seguro de que no va a decepcionar”, agregó.

Pese a su respaldo para Ochoa, Muñoz visualiza a Raúl “Tala” Rangel como el guardameta titular del equipo mexicano.