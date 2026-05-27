A pocos días de la Copa del Mundo, el ahora llamado Estadio Ciudad de México ya presume su nuevo nombre completo en la fachada principal.

El emblemático inmueble de Santa Úrsula concluyó parte importante de las adecuaciones solicitadas por FIFA para recibir el torneo más importante del balompié internacional.

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Durante las últimas semanas, trabajadores realizaron modificaciones en la parte superior del estadio con el objetivo de sustituir el nombre comercial que adoptó tras su reciente reapertura.

El inmueble, conocido como Estadio Banorte por acuerdos de patrocinio, dejará temporalmente esa identidad para cumplir con las reglas del organismo rector del futbol mundial.

En semanas anteriores, aficionados detectaron la colocación de estructuras y recubrimientos que ocultaban letras y logotipos comerciales instalados en la parte alta del recinto. Incluso, varios seguidores compartieron imágenes en redes sociales donde aparecían los cambios parciales en distintas zonas del estadio.

Aunque la parte posterior del Coloso de Santa Úrsula ya mostraba avances, en las últimas horas se confirmó la conclusión de los trabajos sobre el costado que conecta con Calzada de Tlalpan. Con ello, el nombre Estadio Ciudad de México ya se aprecia de practicamente completo en una de las vistas más reconocibles del recinto.

La cuenta de Estadios de México en X difundió imágenes de cómo luce el Estadio Azteca a días del Mundial