La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 está cada vez más cerca de arrancar, por lo que la emoción continúa en aumento.

El siguiente Mundial comenzará el jueves 11 de junio con el juego inaugural que disputarán México y Sudáfrica en el estadio Banorte.

Dicho duelo será correspondiente al Grupo A, donde también se encuentran Chequia y Corea del Sur.

En menos de 20 días, el balón rodará en nuestro país y dará inicio la justa mundialista.

A pesar de que Costa Rica quedó eliminada, al ubicarse en el tercer lugar del Grupo C, por detrás de Haití y Honduras, el dolor todavía permanece en Keylor Navas.

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El histórico portero costarricense habló sobre lo que significa no poder disputar la Copa del Mundo.

"Es triste que no estemos en el Mundial, pero no se puede cambiar nada. Ahora, hay que alegrarnos por las personas que conocemos que van a estar en el Mundial y apoyarlos", declaró.

En entrevista para Yashín Quesada, el tricampeón de la Champions League con el Real Madrid también aprovechó para dedicarles unas palabras a sus compañeros de Pumas que sí podrán estar en la justa mundialista.

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"Ojalá que a los compañeros que tengo aquí, Pedro [Vite], Coco [Adalberto Carrasquilla] les vaya muy bien en el Mundial y a los amigos que tenemos en Europa deseo que lo puedan disfrutar", manifestó.

De igual forma, el capitán auriazul externó su deseo de que la calidad de los encuentros sea alta.

"Ojalá que sea un Mundial lindo para todos los que lo vamos a ver y que podamos disfrutar de muy buenos partidos", pidió.

Keylor Navas confesó que le duele no poder disputar su quinta Copa del Mundo con Costa Rica, pero que prefiere darle vuelta a la página.

"He tenido la oportunidad de estar ahí, pero es triste [no estar], no puedo evitar la tristeza, [pero] nosotros ya no estamos, ya no se puede cambiar... la vida te da otras oportunidades", finalizó.

Además, el histórico tico habló acerca de cómo vivió el perder la final del futbol mexicano con los Pumas.

"Tuvimos un gran torneo y [estamos] tristes porque se hizo mucho esfuerzo y, al final, no se logra el objetivo principal. Toca levantarse y seguir adelante", expresó.

Además, valoró que el conjunto auriazul alcanzara la disputa por el título de la Liga MX, sobre todo, porque no se tenían tantas expectativas en él.

"El club tenía muchos años de no llegar a una final y, al principio del torneo, no éramos un equipo tomado en cuenta para ser protagonista, [pero] logramos meternos a una final y demostramos que sí se puede", sentenció.