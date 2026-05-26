En menos de 16 días, comenzará la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A.

El Tricolor y los Bafana Bafana disputarán el primer encuentro del siguiente Mundial sobre la cancha del estadio Banorte el jueves 11 de junio, en punto de las 13:00 horas.

Al día siguiente, otro de los anfitriones de la justa mundialista, se presentará para medir fuerzas con Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood.

Estados Unidos se enfrentará a La Albirroja en el primer encuentro del Grupo D y buscará arrancar con el pie derecho al ser uno de los tres locales.

Cabe resaltar que la escuadra de Mauricio Pochettino después jugará contra Australia y cerrará la fase de grupos ante Turquía.

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Para encarar su segunda Copa del Mundo en casa, Estados Unidos ya conoce a los 26 futbolistas que lo representarán.

Este martes 26 de mayo, en un evento organizado en The Rooftop at Pier 17 de Nueva York, la selección de las Barras y las Estrellas presentó su convocatoria para Norteamérica 2026.

“Aquí para perseguir un legado en suelo propio. Mauricio Pochettino ha seleccionado a 26 jugadores para representar a Estados Unidos este verano”, publicó en sus redes sociales.

Cabe resaltar que la selección estadounidense todavía disputará dos compromisos amistosos antes de arrancar su participación en su Mundial.

El domingo 31 de mayo chocará con Senegal y el sábado 6 de junio lo hará con Alemania.

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Estados Unidos revela su convocatoria para la Copa del Mundo de 2026