Cada vez son menos los días para que dé inicio la Copa del Mundo 2026 y la emoción del futbol ya se siente en todos los rincones de México.

La lucha libre no es la excepción y por ello armó una 'cascarita' ante los medios de comunicación para dar el banderazo de salida a su temporada mundialista en la Arena México.

Y es que, desde hace unos días, el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció que tendrá funciones casi toda la semana en la Arena México durante los meses de junio y julio, lo que será otra opción de entretenimiento para los aficionados extranjeros que asistan al Mundial en tierra tricolor.

Además de las tradicionales funciones de martes, viernes y domingo en la catedral de la lucha libre, el Consejo Mundial tendrá también funciones los días miércoles, las cuales estarán activas desde el próximo 3 de junio y hasta el 29 de julio.

Luego del partido amistoso entre gladiadores y periodistas, donde la prensa se impuso 3-1 en una de las canchas del Deportivo de la Alcaldía Cuauhtémoc, luchadores como Niebla Roja, Ángel de Oro, Hermano Calavera Jr. I, Capitán Suicida y Robin, entre otros, destacaron la oportunidad para captar nuevos aficionados del extranjero durante la justa mundialista.

Lee También Estados Unidos revela su convocatoria para la Copa del Mundo de 2026

"El consejo siempre al pie del cañón y aprovechando que la lucha libre es muy importante a nivel mundial y ahora tener tantos visitantes en México que se den la oportunidad de ver el espectáculo de la lucha libre", dijo Niebla Roja. "Ya no hay escusas de no asistir a la arena, prácticamente todos los días de la semana va a haber función".

"Es un área de oportunidad muy grande para todos nosotros, que más gente conozca de nuestro trabajo y justo con esta amplia variedad en los carteles del CMLL; lo tomamos con mucho entusiasmo y mucha disciplina para llevar el mejor espectáculo para toda la gente", mencionó el Hermano Calavera Jr. I.

Por su parte, Audaz recordó que los jueves también habrá funciones en la catedral del pancracio, pues se contará a partir del 11 de junio con 'Mitos en Ring' una propuesta que mezcla lucha libre con arte e historia prehispánica.

"Prácticamente, va a haber funciones todos los días en la Arena México, pero, especialmente, hablar de los días jueves que habrá un proyecto diferente que es Mitos en el Ring, gracias a Dios fui tomando en cuenta y voy a personificar a un personaje de ellos", destacó.

Lee También Keylor Navas dedica emotivo mensaje a sus compañeros de Pumas que estarán el Mundial 2026

La prensa se impone en cascarita ante el CMLL

Para dar el banderazo de salida a la temporada mundialista del CMLL en la Arena México, un grupo de gladiadores del CMLL llegó al Deportivo Cuauhtémoc para enfrentar a los representantes de los medios de comunicación, que contaron con Paul Aguilar como refuerzo de lujo.

Tras el silbatazo final, los periodistas se impusieron 3-1, incluido un gol del ex lateral americanista y de la Selección Mexicana.

"Fue espectacular poder convivir (con los luchadores del CMLL) en un entorno muy diferente del de ellos, es bonito verlos en otras facetas, que no solo son luchadores, sino también son seres humanos que les gusta practicar otros deportes", mencionó Aguilar al término de la 'cascarita'.