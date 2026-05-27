La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya marca el pulso en Brasil y una de las principales figuras de la Canarinha, Vinícius Júnior, decidió abrir parte del panorama táctico que prepara el equipo de la mano de Carlo Ancelotti.

El delantero del Real Madrid reveló que la selección brasileña apostará por un esquema basado en la fortaleza defensiva y la velocidad al ataque.

En entrevista con CazéTV, el atacante explicó la idea principal del cuerpo técnico para competir en la Copa del Mundo que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. Aunque reconoció que Brasil no parte como el gran favorito, dentro del vestidor existe plena confianza en pelear por el campeonato.

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“Vamos a hacer un trabajo excelente; vamos a defender muy bien e intentar salir al contragolpe. Es lo que el míster siempre nos pide”, reveló la estrella brasileña, al describir el estilo que busca imponer Ancelotti en una selección que anhela recuperar la gloria mundialista después de varios años de frustraciones.

Vinícius también elogió la trayectoria del entrenador italiano, al considerar que su experiencia en escenarios de máxima presión representa una ventaja importante para afrontar un torneo tan exigente. Para el delantero, el palmarés del estratega puede convertirse en un factor decisivo cuando Brasil enfrente partidos de alta tensión.

En la convocatoria de 26 jugadores sobresalen nombres de peso como Neymar y Endrick. Sobre el joven atacante, Vinícius recordó la ansiedad que vivió antes del anuncio definitivo de la lista.

“Endrick me hartó preguntando si iba, si no iba, que qué pensaba. Le decía: tranquilo. (...) Me mandaba mensajes casi todos los días diciendo: ¡Madre mía! Estoy muy nervioso. Y yo le respondía: calma, va a llegar, estarás con nosotros”, relató.

Respecto a Neymar, Vinícius destacó el respaldo constante hacia el atacante del Santos y celebró su retorno tras una larga recuperación por lesión. Incluso expresó su deseo de verlo portar nuevamente el histórico dorsal 10.

“Estoy feliz porque, después de haberse lesionado y haber sufrido tanto, ha podido volver a la selección y tener una última oportunidad (...) Poder jugar con él será un honor y, si Dios quiere, que sea un último baile maravilloso con el título de la Copa del Mundo”, añadió.