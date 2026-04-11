A solo dos meses del pitazo inicial entre México y Sudáfrica en el estadio Banorte, que marcará el inicio de la Copa del Mundo, el Tri de Javier Aguirre sigue con algunas piezas clave del equipo fiera por lesión.
Y aunque de a poco va recuperando a algunos jugadores, como el caso de Santiago Giménez, Alexis Vega, o Gilberto Mora, algunos otros están en un dilema sobre si alcanzarán a llegar a la competencia internacional.
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¿Quiénes son los lesionados de la Selección Mexicana?
- Rodrigo Huescas
- Edson Álvarez
- Jesús Orozco 'Chiquete'
- César Huerta
- Marcel Ruiz
- Luis Ángel Malagón
- Julián Araujo
Aunque aún hay un margen para que los jugadores del Vasco se recuperen, muy probablemente llegarán sin ritmo a un torneo donde la exigencia estará a tope, por el hecho de jugarlo en casa.