A solo dos meses del pitazo inicial entre México y Sudáfrica en el estadio Banorte, que marcará el inicio de la Copa del Mundo, el Tri de Javier Aguirre sigue con algunas piezas clave del equipo fiera por lesión.

Y aunque de a poco va recuperando a algunos jugadores, como el caso de Santiago Giménez, Alexis Vega, o Gilberto Mora, algunos otros están en un dilema sobre si alcanzarán a llegar a la competencia internacional.

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¿Quiénes son los lesionados de la Selección Mexicana?

Rodrigo Huescas

Edson Álvarez

Jesús Orozco 'Chiquete'

César Huerta

Marcel Ruiz

Luis Ángel Malagón

Julián Araujo

Edson Álvarez se lesionó en el partido ante Japón y se perderá el duelo frente a Corea del Sur. Foto: Imago7

Aunque aún hay un margen para que los jugadores del Vasco se recuperen, muy probablemente llegarán sin ritmo a un torneo donde la exigencia estará a tope, por el hecho de jugarlo en casa.