A solo dos meses del pitazo inicial entre México y Sudáfrica en el , que marcará el inicio de la Copa del Mundo, el Tri de Javier Aguirre sigue con algunas piezas clave del equipo fiera por lesión.

Y aunque de a poco va recuperando a algunos jugadores, como el caso de Santiago Giménez, Alexis Vega, o Gilberto Mora, algunos otros están en un dilema sobre si alcanzarán a llegar a la competencia internacional.

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¿Quiénes son los lesionados de la Selección Mexicana?

  • Rodrigo Huescas
  • Edson Álvarez
  • Jesús Orozco 'Chiquete'
  • César Huerta
  • Marcel Ruiz
  • Luis Ángel Malagón
  • Julián Araujo
Edson Álvarez se lesionó en el partido ante Japón y se perderá el duelo frente a Corea del Sur. Foto: Imago7
Edson Álvarez se lesionó en el partido ante Japón y se perderá el duelo frente a Corea del Sur. Foto: Imago7

Aunque aún hay un margen para que los jugadores del Vasco se recuperen, muy probablemente llegarán sin ritmo a un torneo donde la exigencia estará a tope, por el hecho de jugarlo en casa.

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