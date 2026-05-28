La presencia de Neymar en el debut de Brasil en el Mundial 2026 frente a Marruecos está en riesgo, después de anunciarse este jueves que exámenes médicos detectaron que el atacante sufre una lesión muscular en la pantorrilla derecha que le tendrá en rehabilitación entre dos y tres semanas.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, informó sobre el diagnóstico y los plazos previstos para la recuperación, aunque subrayó que el delantero está en "tratamiento intensivo" y que se "evaluará día a día su evolución".

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Neymar, de 34 años, se perderá los amistosos que el Scratch de Carlo Ancelotti jugará contra Panamá, el domingo en Rio de Janeiro, y Egipto, el 6 de junio en Cleveland, y es complicado que llegue al estreno mundialista del equipo el 13 de junio en Nueva Jersey.

"Sabemos de la grandeza de Neymar. Creo que el doctor dejó bien claro cuál es la evolución de él y tenemos que respetar eso. A ningún jugador le gusta estar lesionado y ojalá que Neymar y todos los jugadores estemos sanos (...), necesitamos de todos", dijo en conferencia de prensa el mediocampista Casemiro, uno de los lugartenientes de Ancelotti en su ciclo con la Canarinha.

El volante fue acribillado por preguntas sobre el 10 del Santos en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, a unos 95 km de Rio, donde la selección brasileña inició el miércoles su concentración rumbo a la Copa del Mundo.

"Conocemos la calidad de Neymar, pero cada vez que venimos acá tenemos que hablar de Neymar, Neymar y Neymar", comentó Casemiro.

Poco antes de la comparecencia del jugador del Manchester United junto al portero Weverton, del Gremio, el doctor Lasmar precisó que una resonancia magnética "identificó una lesión muscular de grado dos", una rotura parcial de fibras.

Neymar se reportó el miércoles a la concentración, pero estuvo ausente en el primer entrenamiento del equipo.

Había sido baja en los últimos partidos de su club, el Santos, cuyo entrenador, Cuca, dijo que había sufrido una "lesión leve", un simple golpe.