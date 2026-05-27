A 15 días de que empiece la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, la selección de las barras y las estrellas recibió una noticia que podría alterar el ánimo de los jugadores de cara al torneo de naciones más importante.

Es que, desde Europa, aseguran que Mauricio Pochettino, actual entrenador del equipo, abandonará a la Selección después del Mundial, para irse a dirigir al Milan de la Serie A.

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Nicolo Schira, periodista italiano especializado en fichajes, reveló que "Mauricio Pochettino dejará la Selección de Estados Unidos después de la Copa del Mundo. Él fue ofrecido al AC Milan por un intermediario en las últimas horas".

Seguramente, si Estados Unidos logra un papel histórico en esta Copa del Mundo, a Pochettino le llegaría una oferta para mantener el proyecto. Sin embargo, todo dependerá de los resultados.

Mauricio #Pochettino will leave #USA National Team after the World Cup. He has been offered to #ACMilan by an intermediary in the last hours. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2026

EL GRUPO DE ESTADOS UNIDOS EN EL MUNDIAL 2026

La selección de las barras y las estrellas ocupa el grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía.

Su debut será en el SoFi Stadium de Los Ángeles contra la albirroja, para después medirse a los australianos en el Lumen Field, de Seattle y cerrar la fase de grupos con Turquía otra vez en el hogar de los Rams y los Chargers en la NFL.

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