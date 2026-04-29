El futuro de Javier Hernández vuelve a tomar fuerza. Cuando muchos daban por hecho su retiro, el delantero mexicano sorprendió con un mensaje que despeja cualquier duda sobre su continuidad en el futbol profesional.

Tras meses alejados de las canchas, el exjugador de las Chivas reapareció con un tono que mezcló nostalgia y determinación.

Lee también ¡Neymar se queda sin Mundial! El atacante no fue incluido entre los seleccionados de Brasil

El material inicia con una frase que encendió las alarmas: “Creo que llegó el momento para anunciar que me voy a retirar”.

Sin embargo, el propio Chicharito Hernández desarmó la idea segundos después, al revisar lo que las redes sociales hablaban de él, pero luego de un repaso de sus mejores momentos en clubes como Chivas, Manchester United, Real Madrid y la Selección Mexicana vino la revelación.

¿Qué fue lo que dijo Javier Hernández sobre su futuro?

“Ni madres que me voy a retirar. Nos vemos pronto”, afirmo el atacante en un video que rápidamente comenzó a captar la atención de los usuarios.

Su última imagen en el futbol mexicano permanece fresca.

El 30 de noviembre de 2025, en el Estadio Olímpico Universitario, falló un penalti en los Cuartos de Final ante Cruz Azul, jugada que marcó la eliminación rojiblanca. Poco después, la directiva de Guadalajara decidió no renovar su contrato, lo que dejó su futuro en el aire.

Desde entonces, las especulaciones crecieron. Se habló de un posible retiro, de su faceta como creador de contenido, e incluso, lo único que tuvo certeza fue su próxima participación con Fox Sports rumbo a la Copa del Mundo 2026.

A lo largo de su carrera, Hernández construyó un legado sólido. En su paso por el futbol europeo, también defendió camisetas como Sevilla FC, Bayer Leverkusen y West Ham United, sin olvidar su etapa en la MLS con LA Galaxy. Su nombre permanece en la historia como el máximo goleador de la Selección Mexicana.

Aunque no existe un destino confirmado, su declaración llamó el interés del entorno futbolístico.