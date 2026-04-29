La Selección Mexicana entrará en la recta decisiva de su preparación rumbo a la Copa del Mundo con un calendario que comienza a tomar forma y un plantel cada vez más definido.

La Federación Mexicana de Futbol confirmó la convocatoria inicial de 12 jugadores que se concentrarán en la Ciudad de México a partir del 6 de mayo, con la intención de afinar detalles antes de la lista definitiva.

El grupo anunciado incluye dos porteros, dos defensores, cinco mediocampistas y tres delanteros.

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Este primer bloque representa la base con la que el cuerpo técnico iniciará trabajos, a la espera de que se integren los futbolistas que militan en el extranjero. La lista completa quedará cerrada a más tardar el 1 de junio, cuando se sumen los elementos que compiten en Europa.

Entre los nombres que apuntan a liderar al equipo destacan Raúl Jiménez, delantero del Fulham; Johan Vásquez, zaguero del Genoa CFC; y Guillermo Ochoa, guardameta del AEL Limassol, quien podría disputar su sexta Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde ver el siguiente partido de la Selección Mexicana?

En cuanto a la actividad en cancha, el siguiente compromiso del conjunto nacional será ante la selección de Ghana.

El encuentro se disputará el 22 de mayo a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc. Este duelo forma parte de los tres partidos amistosos programados como cierre de preparación.

Día: 22 de mayo

Hora: 13:00 horas

Lugar: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Transmisión: TV Azteca, Canal 5, TUDN, ViX Premium

México formará parte del Grupo A en la Copa del Mundo, donde enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio, a Corea del Sur el día 18 y a la República Checa el 24.

El reto no es menor: igualar o superar las actuaciones históricas como anfitrión, cuando alcanzó los Cuartos de Final. Bajo la dirección de Javier Aguirre, el equipo busca solidez y resultados.