Cuando el partido de México ante Sudáfrica parecía terminar y todo estaba bajo control, un contragolpe de los Bafana Bafana puso en aprietos al equipo de Javier Aguirre.

Tanto, que César Montes, en el intento de frenar el ataque, cometió una falta a las afueras del área y tuvo que ser expulsado a criterio del árbitro.

Por ende, el 'Cachorro' se perderá el siguiente partido de la Fase de Grupos ante Corea del Sur, en el estadio Guadalajara.

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Los asiáticos vencieron en el Akron a Chequia, por lo que representarán un peligro para el Tri.

Ante la sanción del jugador, el Vasco Aguirre tendrá que improvisar en la zaga para no verse afectado y lograr un buen resultado en la segunda jornada.

La primera opción es Edson Álvarez, quien ha demostrado que puede jugar de central, y parece que es del agrado del técnico, pues usó la cinta de capitán ante Sudáfrica.

Día de Medios, previo al partido de México contra Australia - Foto: Imago7

La segunda, del mismo perfil de Edson, es Luis Romo, quien ha demostrado versatilidad y carácter para poder tomar el lugar de defensa central.

Finalmente, una opción es mover a Israel Reyes a la central junto a Johan Vásquez, y meter a Jorge Sánchez en la lateral derecha.