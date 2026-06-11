La Selección Mexicana cumplió con la obligación de empezar el Mundial 2026 con victoria sobre Sudáfrica. Lo hizo sin sufrir, pero no de forma contundente, como exigió la afición a través de silbidos en el estadio Ciudad de México.

Sin embargo, Erik Lira, uno de los referentes de este plantel tricolor, aseguró que el Tri todavía tiene mucho techo para crecer y hacer historia.

“Era un partido difícil en lo emocional porque no sé si se vaya a repetir lo que vivimos hoy, pero todos trabajamos en el aspecto mental para que este escenario no nos afectara y que hiciéramos lo mejor posible. Sí aparecía el nerviosismo, el miedo, pero era normal, y lo mejor es que pudimos ganar e iniciar con el pie derecho el Mundial en nuestra casa, con nuestra gente, así que decirles que el techo es muy alto y no nos vamos a conformar con nada”, mencionó al terminar el partido.

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El mediocampista del Cruz Azul, le ganó la batalla a Edson Álvarez por ver quién sería el titular en la Copa del Mundo, y ante más de 80 mil personas, debutó en el torneo de naciones más importante.

“Todavía no me cae el 20 de lo que pasó, porque hace 40 años no pasaba y, hace un par de semanas que fueron los seleccionados que jugaron el Mundial del 86 a vernos, nos contaron que siguen sintiendo la adrenalina y este es un momento que me voy a llevar para toda la vida”, agregó.

Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial de 2026 ante Sudáfrica, celebrado en el Estadio Ciudad de México - Fotos: Imago7

Lira confesó que desde que salieron del Centro de Alto Rendimiento, el autobús de la selección fue acompañado por miles de personas que lucían la camiseta verde y que cantaban y gritaban en señal de apoyo.

“Fue bonito ver a México unido, todos con la playera verde, repito que es algo que me llevaré por el resto de mi vida. Estoy muy orgulloso de estar acá, el techo es muy alto y estoy seguro que vamos a hacer el mejor Mundial en la historia de nuestro país”, mencionó.

Gracias a su presión alta y recuperación de balón en área rival, Julián Quiñones anotó el primer gol del partido. Para Lira, es porque “lo que siempre me ha caracterizado es la garra”.