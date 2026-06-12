Canadá vs Bosnia y Herzegovina: Horario y dónde ver EN VIVO el partido del Grupo B, Mundial 2026

Después de la victoria de México en el partido inaugural, es turno de que otro de los países anfitriones haga su presentación en la Copa del Mundo. Canadá debutará este viernes ante Bosnia y Herzegovina en un duelo correspondiente al Grupo B del torneo.

El encuentro tiene un significado especial para los canadienses, ya que será el primer partido mundialista de su selección masculina disputado en territorio canadiense.

Además, buscarán conseguir una victoria histórica ante su afición luego de no haber podido ganar en sus anteriores participaciones mundialistas.

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Canadá llega con la ilusión de aprovechar la localía y comenzar con el pie derecho en un grupo que comparte con Bosnia, Suiza y Qatar.

Sin embargo, tendrá que afrontar el torneo sin una de sus principales figuras, Alphonso Davies, quien se encuentra fuera por lesión. Jonathan David y Stephen Eustáquio apuntan a ser los hombres llamados a liderar al conjunto de la hoja de maple.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014. Los europeos lograron su clasificación a través del repechaje y buscarán dar la sorpresa en un sector que luce bastante equilibrado. El experimentado Edin Džeko encabeza a una selección que sueña con avanzar a la siguiente ronda.

¿A qué hora y dónde ver el Canadá vs Bosnia HOY?

Fecha: viernes 12 de junio de 2026

Horario: 13:00 horas (centro de México)

Sede: BMO Field, Toronto, Canadá

Streaming: ViX (Pase Mundial)