Hace unos días, el Barcelona confirmó que Lamine Yamal sufrió “una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, situación que pone fin a su temporada con el club.

El percance ocurrió durante el duelo de Liga frente al Celta, cuando el atacante ejecutó un penal que dio la victoria a su equipo.

Tras marcar, el juvenil no celebró y se tendió sobre el césped a la espera de atención médica.

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El club catalán precisó que el jugador no volverá a la actividad en la campaña actual, aunque se espera su recuperación para el Mundial 2026, torneo que iniciará el 11 de junio en México.

La noticia generó múltiples reacciones entre aficionados, analistas y figuras del medio deportivo, quienes debatieron el impacto de su ausencia en el cierre de temporada.

En medio de ese contexto, una imagen manipulada con IA comenzó a circular. La fotografía mostraba a Yamal en una cama de hospital, con una férula en la pierna, acompañado aparentemente por Messi.

¿Cómo fue la reacción de Lalo Trelles ante la publicación de la supuesta foto de Messi y Yamal?

En ese sentido, el ex comentarista de Televisa Lalo Trelles fue la víctima que inocentemente cayó en la ocurrencia creada con inteligencia artificial por algún usuario.

"El detalle de Lionel Messi al visitar a Lamine Yamal en un momento como este", escribió Trelles junto a la imagen, lo que provocó una oleada de reacciones en redes sociales.

El detalle de Lionel Messi al visitar a Lamine Yamal en un momento como este. pic.twitter.com/2Kgfe1Byjn — Eduardo Trelles (@eduardotrelles) April 25, 2026

Usuarios señalaron rápidamente que la imagen era falsa. La publicación generó una ola críticas y burlas dirigidas al ex comentarista. Incluso, algunos internautas recordaron polémicas pasadas, como la filtración de su video prohibido que en su momento se volvió en tendencia.