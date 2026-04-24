A poco menos dos meses para el arranque de la Copa del Mundo de 2026, el panorama televisivo en México comienza a tomar forma.

El torneo que se celebrará en Norteamérica despierta gran expectativa entre los aficionados, aunque no todos los encuentros estarán disponibles en televisión abierta.

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Las cadenas TUDN y TV Azteca transmitirán una parte del certamen sin costo.

¿Cuántos partidos de la Copa del Mundo se verán por televisión abierta?

En total, ambas televisoras ofrecerán 32 de los 104 partidos que conforman el calendario oficial del Mundial 2026.

La distribución de encuentros contempla 19 juegos de la fase de grupos, cuatro de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, además de las dos semifinales y la gran final.

Esta selección incluye los duelos de mayor relevancia deportiva y atractivo comercial para la audiencia nacional.

Pese a la reducción en la oferta abierta, existe una garantía que tranquiliza a la afición: todos los partidos de la Selección Mexicana se transmitirán por televisión abierta.

El resto de los encuentros formará parte de paquetes de paga. Las televisoras también preparan coberturas especiales, análisis previos y posteriores, así como programas dedicados a lo largo del torneo, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.