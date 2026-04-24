La televisión deportiva en México suma un nuevo movimiento con la incorporación de José Pablo Coello a FOX.

El comentarista deportivo, quien suele enfocarse en temas de beisbol y futbol americano, formará parte de las transmisiones de la pelota caliente a través de la televisora.

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El anuncio se dio a conocer a través de redes sociales, donde la televisora confirmó la llegada del comunicador con un mensaje acompañado de un video.

¿Cómo fue el anuncio de la llegada de José Pablo Coello a FOX?

"El diamante está en buenas manos, ¡bienvenido a la Familia Fox!", escribió la televisora en sus cuentas de redes sociales.

Coello construyó una trayectoria sólida en Fox Sports México, donde se consolidó como una de las voces más reconocidas en programas informativos y coberturas de Ligas estadounidenses.

Su participación en espacios como Central FOX destacó por un estilo analítico y preciso. Además, su presencia en Grupo Fórmula le permitió ampliar su alcance en radio.

El debut del narrador con su nueva casa está programado para este fin de semana, durante el Mexico City Series, evento en el que Arizona Diamondbacks enfrentará a San Diego Padres en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La llegada de Coello se suma a una serie de salidas de Fox Sports México. Conductores como Gustavo Mendoza también han tomado nuevos rumbos. Otros nombres como Rubén Rodríguez, Raúl Orvañanos y Christian Giménez han formado parte de estos movimientos recientes.