La polémica entre José Ramón Fernández y David Faitelson volvió a encenderse. Esta vez, dentro de las páginas del último libro lanzado por Joserra 'El Protagonista'.

Allí, el veterano periodista acusa a Faitelson de haber abusado sexualmente de una mujer en las épocas donde trabajaban juntos en TV Azteca, del cual, además, asegura tener pruebas fotográficas.

David Faitelson, quien trabajó 30 años junto a Joserra, reveló sus problemas de adicciones en TV Azteca. Foto: Especial

El pleito entre ambos comenzó meses atrás cuando Fatelson aseguró que Fernández tenía una fuerte adición con la cocaína.

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¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre David Faitelson?

En la página 331 de su libro, José Ramón Fernández relató que en un programa de TV Azteca llamado 'La Polaka', había una chica dentro del personal que "en ciertos momentos de relajo, le daba por subirse a las mesas y bailar".

En seguida, viene la fuerte acusación: "En una ocasión Faitelson tocó de manera inapropiada a la chica. Quienes estuvieron presentes me contaron que el propio Faitelson ordenó cerrar las puertas de aquella oficina para que lo sucedido no trascendiera, pero él no contaba con que quedarían pruebas fotográficas de ese momento bochornoso".

Después que Faitelson sacó a la luz que Joserra se periqueaba, José Ramón en su libro revela que Faitelson abusó de una compañera en las oficinas de TV Azteca.



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Hasta el momento, el ahora periodista de TUDN no ha salido a declarar nada al respecto. Sin embargo, muchos esperan que lo haga, debido a su controversial personalidad.