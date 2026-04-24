La inminente convocatoria de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026 ha dividido opiniones tanto entre aficionados como en medios de comunicación.

En esta ocasión, Ricardo La Volpe, una voz autorizada dentro del futbol mexicano, no se guardó nada a hablar sobre el veterano guardameta y su rol dentro del equipo de Javier Aguirre.

Guillermo Ochoa en Honduras por la Nations League. FOTO: IMAGO7

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¿Qué dijo Ricardo La Volpe sobre Guillermo Ochoa?

El extécnico fue directo al decir que el portero de 40 años de edad ya no vive su mejor momento, y su convocatoria no debería estar tan definida.

“Yo creo que lo traen por imagen, no por condiciones”, señaló en entrevista con Claro Sports.

Además, soltó una de las críticas más fuertes hacia el cancerbero del AEL Limassol: "No corta un centro".

"HOY PARA MÍ, EL PORTERO ES 'TALA'"🚨



"Ochoa no te corta un centro. Era un arquero atajador, a esta edad no sé si tenga la potencia y los reflejos"



❗️EXCLUSIVA con Ricardo La Volpe, Director Técnico en Claro Sports En W

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Finalmente, 'El Bigotón' se decantó por Raúl el 'Tala' Rangel para defender los tres palos de la Selección Nacional durante el torneo internacional en Norteamérica.