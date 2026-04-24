David Faitelson se ha caracterizado por tener opiniones controversiales a lo largo de su trayectoria. Esta vez, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje indirecto para la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Pues a menos de dos meses para el debut del Tri ante Sudáfrica en el Mundial, el equipo titular sigue siendo una incógnita, debido a las lesiones de algunas piezas clave, o de ciertos desempeños que han quedado a deber.

Selección Mexicana en el partido ante Portugal Foto: Imago7

Sin embargo, el comunicador de Televisa publicó el que debería de ser el equipo titular de México para la Copa del Mundo.

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¿Qué dijo David Faitelson sobre la Selección Mexicana?

A través de su cuenta de X, Faitelson publicó: "Mi alineación inicial de México para el 11 de junio ante Sudáfrica… Solo faltan 48 días…"

En la portería puso a Raúl el 'Tala' Rangel. En la defensa, a Israel Reyes por derecha, Jesús Gallardo por izquierda y a Johan Vázquez y César Montes de centrales.

En el medio campo, colocó un a Edson Álvarez, que actualmente se recupera de una lesión, y a Marcel Ruiz, quien recién regresó a las canchas por una molestia en la rodilla.

Por las bandas, se decantó por Julián Quiñones y por Roberto 'el Piojo' Alvarado, acompañados por Gilberto Mora, como una especie de enganche.

Finalmente, como delantero centro, Faitelson eligió a Raúl Jiménez, por encima de jugadores como Armando 'la Hormiga' González o Santiago Giménez.