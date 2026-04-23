En muy poco tiempo, Gilberto Mora se ha convertido en uno de los rostros más prometedores del futbol mexicano a nivel internacional. Con apenas 17 años, el delantero de los Xolos de Tijuana ha ganado protagonismo en la Liga MX, perfilándose como la siguiente gran figura que podría dar el salto al futbol europeo.

Mora, quien ya ha vestido la camiseta de la Selección Mexicana y sueña con llegar en su mejor versión al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, sorprendió a sus seguidores al debutar en comerciales internacionales.

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El atacante, que recientemente volvió a marcar en la Liga MX tras superar una lesión, fue elegido por Gatorade para protagonizar una campaña global con miras al torneo de la FIFA.

¿Con cuáles estrellas del futbol mundial aparece Gilberto Mora en el comercial?

En el spot, comparte pantalla con estrellas de talla mundial como Vinicius Junior (Brasil), Julián Álvarez (Argentina), Christian Pulisic (Estados Unidos) y Luis Díaz (Colombia).

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En su participación, Mora luce la camiseta nacional y demuestra su talento con una jugada de fantasía: baja el balón con el pecho y lo controla con elegancia, dejando ver las condiciones que lo han convertido en una joya del futbol mexicano.

La presencia del joven en la campaña publicitaria rápidamente se viralizó entre los aficionados, quienes celebraron su aparición junto a figuras internacionales y destacaron el potencial que tiene para convertirse en referente del balompié nacional.