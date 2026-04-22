La posible indumentaria del club América para la temporada 2026-27 salió a la luz tras una filtración que provocó la reacción entre varios aficionados a través de las redes sociales.

A pocas semanas de concluir la campaña regular del Clausura 2026 de la Liga MX, comenzaron a circular imágenes del que sería el nuevo uniforme de local del conjunto azulcrema.

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El portal especializado Footy Headlines difundió las fotografías del jersey, el cual presenta una clara inspiración en las prendas utilizadas por el América entre 1996 y 2000.

El diseño apuesta por un regreso a lo clásico, con elementos que marcaron una época dentro del club capitalino.

¿Cómo luce la que sería la nueva camiseta del América?

La camiseta, fabricada por Adidas, mantiene el tradicional color amarillo como base. Sin embargo, incorpora un distintivo escudo en gran tamaño que cubre gran parte del frente en forma de marca de agua.

Este detalle recuerda de inmediato a los uniformes noventeros que tuvieron gran aceptación entre la afición.

Además, el jersey incluiría un escudo más pequeño al centro del pecho, acompañado por el logotipo de la marca y el patrocinador principal.

En los hombros destacan las clásicas tres franjas en tonos rojo y azul oscuro, colores que también aparecen en el cuello, mangas y publicidad en las mangas.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Se filtró el que sería el nuevo jersey del @ClubAmerica para la temporada 2026/27.



¿Opiniones?🦅🤔 pic.twitter.com/NzoFlo0XS5 — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 22, 2026

El regreso de Adidas al América trajo consigo una tendencia hacia los diseños retro. La temporada pasada ya presentó un uniforme con referencias a las “Águilas africanas”, por lo que esta nueva propuesta reafirma la intención de recuperar identidad histórica a través de la indumentaria.

Aunque el club no ha confirmado de forma oficial esta camiseta, se espera que su lanzamiento ocurra previo al arranque del siguiente ciclo competitivo. En redes sociales, varios seguidores han reaccionado de forma positiva al diseño filtrado.

En lo deportivo, el equipo dirigido por André Jardine busca cerrar con dignidad el torneo actual tras quedar fuera de la Concacaf Champions Cup ante Nashville SC. Con victorias recientes ante Toluca y León, el América ocupa el sexto lugar y aspira a mejorar su posición en la última jornada frente al Atlas.