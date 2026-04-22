La FIFA presentó la actualización más reciente del ranking mundial femenil correspondiente a abril de 2026, con noticias positivas para la Selección Mexicana de la categoría.

El conjunto nacional avanzó dos posiciones y ahora ocupa el sitio 27, resultado de sus actuaciones recientes en competencias internacionales.

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El equipo dirigido por Pedro López mantiene una tendencia al alza tras una destacada Fecha FIFA, donde consiguió resultados contundentes.

Este progreso fortalece sus aspiraciones rumbo al Mundial Femenino de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cómo quedó el ranking femenil de la FIFA tras la Fecha FIFA de Abril?

En la cima del listado se mantiene España Femenil con 2083.09 puntos, seguida por Estados Unidos Femenil con 2054.65. El podio registró un cambio importante, ya que Inglaterra Femenil desplazó a Alemania Femenil tras su victoria reciente.

Dentro del Top 10 también figuran Japón, Brasil, Francia, Suecia, Canadá y Países Bajos, lo que confirma el dominio europeo y la presencia constante de selecciones americanas de alto nivel. En el Top 20 solo aparecen cuatro países del continente americano, mientras que México y Argentina completan la representación en el rango de las primeras 30 posiciones.

España — 2083.09 pts. Estados Unidos — 2054.65 pts. Inglaterra — 2038.72 pts. Alemania — 2021.78 pts. Japón — 2011.27 pts. Brasil — 1980.00 pts. Francia — 1975.60 pts. Suecia — 1961.22 pts. Canadá — 1934.88 pts. Países Bajos — 1929.32 pts.

En el contexto de Concacaf, Estados Unidos continúa como líder absoluto, seguido por Canadá en el noveno puesto. México se consolida como la tercera mejor selección de la región, por delante de Jamaica, Costa Rica, Haití y Panamá. Este avance representa su mejor clasificación desde junio de 2022, cuando ocupó el lugar 26.

2º - Estados Unidos

9º - Canadá

27º - México

41º - Jamaica

42º - Costa Rica

49º - Haití

56º - Panamá

77º - Puerto Rico

78º - El Salvador

83º - Trinidad y Tobago

84º - Guatemala

93º - Guyana

94º - República Dominicana

95º - Nicaragua

96º - Cuba

126º - Honduras

En total se disputaron 276 partidos internacionales en el periodo evaluado, la mayoría correspondientes a eliminatorias rumbo a Brasil 2027. La siguiente actualización del ranking se publicará el próximo 16 de junio, fecha clave para medir la evolución de México en su camino competitivo.