Sus inicios parecen ser una calca. Los primeros pasos en el futbol y su salto a la Primera División lucen ser las mismas rutas que llevaron César Montes y Johan Vásquez, la actual central inamovibles de la Selección Mexicana.

El Cachorro es un año mayor; sin embargo, todo comenzó en Pachuca. Ambos probaron suerte en las categorías inferiores de los Tuzos, pero desertaron por extrañar a sus familias.

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El destino, en diferentes etapas, los colocó en los Cimarrones de Sonora. A partir de ese momento, después de varios obstáculos, saltaron a la Primera División, sí, ambos debutaron con los Rayados de Monterrey.

La carrera los ha guiado por caminos similares y hoy, comparten la central de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ambos van por su segundo Mundial, ya con un papel más protagónico.

“Me hace mucha ilusión estar con él, Johan [Vásquez] es un gran compañero y está haciendo muy bien las cosas en Italia, es capitán y es un gran ejemplo. Creo que durante el proceso demostramos que hemos hecho bien las cosas juntos. El destino o las cosas pasan por algo”, declaró el Cachorro Montes, líder de la Selección.

César, jugador del Lokomotiv de Rusia, disputó los tres partidos en el pasado Mundial de Qatar 2022, ahora, más consolidado en el viejo continente, quiere demostrar que jugar en la Liga rusa no es un ningún error, como muchos apuntan.

“Ahora mi carrera está en el Lokomotiv, creo estoy haciendo las cosas bien. Es un lugar desconocido en el sentido de que no se transmiten los partidos, ahora que estamos con las sanciones no tenemos competencias europeas”, lanzó Montes durante un evento en el Rose Bowl.

El central de 29 años presume estar en la élite, no en una Liga menor del futbol europeo, como podría señalarse tras las sanciones impuestas por la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Pero realmente es una Liga que me gustaría compartir lo que realmente es, lo que se compite ahí, es una Liga de élite, se compite al máximo, tengo mucho aprendizaje y por algo estoy aquí, cerca de mi segunda Copa del Mundo”, sentenció el zaguero central.