Mundial 2026: Postura de EU pone en jaque a selección iraní: "Un desafío para nuestros jugadores"

La selección de Irán enfrenta un obstáculo fuera de la cancha a pocos días de su estreno en el Mundial FIFA 2026. El embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, denunció que quince integrantes del combinado nacional, entre miembros del cuerpo técnico y personal directivo, aún carecen de autorización para ingresar a Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa, el diplomático señaló que las autoridades estadounidenses no han ofrecido detalles sobre la falta de respuesta para parte de la delegación iraní, situación que amenaza la planeación del equipo antes del arranque de la competencia.

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Pasandideh explicó que Irán estableció como sede operativa la ciudad de Tijuana, desde donde el plantel viajará por aire a los encuentros pactados en territorio estadounidense para regresar después a México. Sin embargo, reveló que los integrantes que sí cuentan con documentos migratorios poseen permisos limitados.

"Es un desafío para nuestros jugadores", afirmó Pasandideh, al describir las complicaciones físicas y logísticas que implicará trasladarse de manera constante entre ambos países durante la justa mundialista.

El representante diplomático sostuvo que estas restricciones colocan a Irán en una posición desigual frente a otras selecciones que permanecerán cerca de las ciudades sede, lo que les permitirá mejores condiciones de preparación y descanso.

Ante este escenario, las autoridades iraníes solicitarán la intervención de la FIFA con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones para todos los participantes del torneo. Aunque reconoció esfuerzos del organismo rector del futbol internacional, Pasandideh insistió en que la ausencia de integrantes clave puede influir en el rendimiento deportivo.

El embajador también expresó agradecimiento a México por el respaldo recibido y destacó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Marina del Pilar Ávila y autoridades de Tijuana, ciudad que calificó como segura y hospitalaria para la concentración iraní.

Irán debutará el próximo 15 de junio frente a Nueva Zelanda, en medio de un panorama marcado por tensiones diplomáticas con Washington. "Buscamos paz y amistad con todo el mundo", finalizó el embajador iraní.