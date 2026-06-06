Neymar deja entrever su retiro mundialista previo al inicio del torneo 2026: “El último baile”

La figura de Neymar volvió a captar la atención internacional después de insinuar que el Mundial de 2026 podría representar el cierre de su trayectoria en la máxima competencia del futbol internacional. El atacante brasileño dejó un mensaje que atrajo las miradas de aficionados y especialistas sobre el futuro de su carrera con la selección de Brasil.

El comentario del jugador surgió tras una publicación de la FIFA en redes sociales. La organización compartió una serie de imágenes del delantero en distintas etapas de los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, además de una fotografía actual, acompañada por la frase: “lo hemos visto crecer”.

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Ante ello, Neymar respondió con una frase breve, pero contundente: “The last dance”, expresión que en español significa “el último baile”.

El mensaje evocó el nombre del documental sobre la última conquista de Michael Jordan con los Chicago Bulls en la NBA, situación que muchos interpretaron como una señal de despedida rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Neymar’s comment on FIFA’s World Cup Instagram page 👀🇧🇷 pic.twitter.com/pN3w5cvBeq — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) June 6, 2026

A sus 34 años, el delantero apareció como una de las principales sorpresas en la convocatoria del técnico Carlo Ancelotti. El atacante no defendía la camiseta de Brasil desde la grave lesión que sufrió en 2023, situación que frenó su actividad con el combinado nacional.

Actualmente, el futbolista continúa con el proceso de recuperación de una molestia muscular en el gemelo, factor que podría impedir su presencia en el debut de Brasil frente a Marruecos el próximo 13 de junio, un duelo importante dentro del Grupo C.

Pese a los problemas físicos que enfrentó durante los últimos meses, Ancelotti apostó por incluirlo en el plantel tras observar avances en su condición física y mayor continuidad con Santos.

En su historial mundialista, Neymar suma 13 partidos y ocho anotaciones en tres Copas del Mundo. Su mejor participación ocurrió en 2014, cuando Brasil alcanzó las semifinales como anfitrión.