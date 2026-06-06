Para todos los que estuvieron en el Mundial pasado, la sed de revancha es grande. El fracaso en Qatar no se olvida y sólo hacer historia en la próxima Copa del Mundo “sacaría la espina”.

César Montes, uno de los referentes de esta Selección Mexicana, considera que la unión y las ganas de trascender en casa, con su gente, es el combustible para buscar el paso a la historia en el Mundial 2026.

“Esa unión, esas ganas de querer hacer historia en casa. Sabemos lo que pasó en Qatar, que como digo siempre, fue un aprendizaje para nosotros. Para algunos su segunda o tercera Copa del Mundo, otros su primera. Es una combinación que ilusiona”, declaró el Cachorro en el pasado Media Day del Tricolor.

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La historia no se borra, pero sí se puede aprender de ella. Así lo entiende el futbolista que milita en el Lokomotiv de Rusia.

“De lo que sucedió en Qatar somos responsables, porque somos los que estuvimos ahí, los que damos la cara siempre lo vemos como un aprendizaje y ahora estaremos en casa, donde queremos hacer historia, una diferente a la de Qatar. Es una ilusión grande el poder estar”, agregó el central.

Montes se niega a poner una ronda como objetivo, prefiere ir paso a paso, pero sí destaca que el primer duelo, el próximo 11 de junio contra Sudáfrica, es el más importante para dar el primer golpe hacia la meta.

“No quiero poner un objetivo. Lo que sí queremos es hacer historia. Tenemos que ir paso a paso desde el primer partido, que es el más importante. Yo creo que hoy en día no hay rival ni grupo fácil. Es un Mundial y hay muchas emociones que debemos saber manejar para estar en esos escenarios, algo que siempre quisimos vivir”, enfatizó.