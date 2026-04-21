A lo largo de su historia mundialista, la Selección Mexicana ha tenido pocos pero significativos cruces frente a selecciones africanas.
Cada uno ha dejado una visión distinta del Tricolor: desde tropiezos dolorosos hasta empates simbólicos y una victoria sufrida que rompió una larga sequía.
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Aunque no han sido duelos frecuentes, los enfrentamientos ante África en los Mundiales se han caracterizado por su intensidad, marcadores cerrados y contextos que suelen poner a prueba el carácter del equipo mexicano.
Con la mirada puesta en su debut mundialista, el conjunto de Javier Aguirre apelará a la localía y al apoyo del Estadio Banorte frente a Sudáfrica, una selección con la que México ya se cruzó en 2010, por lo que vale la pena repasar el historial.
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A lo largo de sus participaciones en Copas del Mundo, México ha enfrentado en cuatro ocasiones a selecciones africanas, con un balance de dos empates, una derrota y una victoria, esta última registrada en Brasil 2014 ante Camerún, el triunfo más reciente del Tricolor frente a un rival de ese continente en un Mundial.
TODOS LOS DUELOS DE MÉXICO ANTE REPRESENTANTES DE ÁFRICA EN COPAS DEL MUNDO
- México 1-3 Túnez – Argentina 1978
- México 0-0 Angola – Alemania 2006
- México 1-1 Sudáfrica – Sudáfrica 2010 (partido inaugural, gol de Rafael Márquez)
- México 1-0 Camerún – Brasil 2014 (única victoria ante africanos)