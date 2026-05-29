En 1970, México fue por primera ocasión anfitrión de una Copa del Mundo y se convirtió en el centro de las miradas, sobre todo por la gran cantidad de figuras del futbol internacional que jugaron en terreno tricolor.

En ese sentido, Arlindo dos Santos, anotador del primer gol en el Azteca, coincide en el gran nivel que tuvo dicha justa mundialista, donde Brasil robó reflectores con Pelé a la cabeza.

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“Yo lo que digo es que el Mundial de 1970, para mí fue el mejor de todos los mundiales, todos los países mandaron lo mejor que tenían”, afirmó Arlindo. “Ahora este Mundial de ahora es el más caro, pero de menos calidad”.

“En la época aparecieron Jairzinho, Tostão, Gerson… aparecieron varios jugadores. Fue un desfile de ‘cracks’”, rememoró.

Didí le enseñó a golpear el balón

Así como habló de sus compatriotas, el exjugador del América recordó a uno de ellos que fue su ídolo y quien le enseñó a golpear el balón: Didí, campeón con Brasil en los Mundiales de 1958 y 1962.

“Tuve un ídolo: Waldir Pereira ‘Didi’, que me decía cosas de los partidos de futbol, la posición que jugamos, que el equipo juega como queramos nosotros. ‘Si estamos mal, el equipo va mal; y si estamos bien, el equipo va siempre bien’. Me enseñó cómo posicionar para pegarle al balón y la posición del balón”, reveló el exazulcrema, recordó que su buen disparo de media distancia a pelota parada era un dolor de técnicos como Nacho Trelles.

“Cuando jugaba contra su equipo, le oía siempre los gritos, que no hicieran falta (sus jugadores) afuera del área, que no hicieran falta por ahí, que era peligro gracias a mí”, dijo.