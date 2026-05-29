A menos de dos semanas del arranque del Mundial 2026, la ilusión crece alrededor del Tricolor.

Arlindo dos Santos compartió su visión sobre los delanteros del combinado nacional y se atrevió a señalar a sus favoritos para inaugurar el marcador frente a Sudáfrica.

Al ser cuestionado sobre qué delanteros le gustan de esta Selección Mexicana, no dudó en destacar al atacante surgido del América. “Raúl Jiménez”, dijo sin titubear. “Está en un momento de luz”.

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No obstante, Arlindo no colocó toda la responsabilidad sobre los hombros del Lobo de Tepeji, también reconoció el ascenso de Armando "La Hormiga" González, delantero de las Chivas.

“Yo como aficionado, [deseo] que sea México el que anote el primer gol”, dijo. “Al que veo ahí [para anotar el primer gol del Mundial], lo veo con mucha calidad de goleador a Raúl Jiménez, y al del Guadalajara, la Hormiga. Está en un buen momento de su carrera, son los posibles anotadores”, mencionó.

A pesar de reconocer el talento de ambos atacantes, Arlindo considera que a México le hace falta un delantero con instinto letal.

“Yo veo la delantera de México y no hay un matador. Falta un matador”, destacó. “Matadores de futbol mexicano tuvimos algunos: Hugo Sánchez; al Lobo Solitario: Zague; Chava Reyes... Falta un Cristiano Ronaldo en la Selección Mexicana [risas“]”.