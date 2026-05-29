Este domingo se va a cumplir una semana de la agónica consagración del Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario ante Pumas, pero la afición cementera sigue festejando la tan ansiada décima estrella, obtenida en cancha de uno de sus máximos rivales. Uno de ellos es Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana y celeste de corazón.

En Pasadena, California, la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Australia en el segundo de tres amistosos que tendrá el Tri antes de su debut en el Mundial 2026, y Giménez fue uno de los futbolistas más solicitados por los medios de comunicación en el Media Day organizado en el Rose Bowl.

Allí, Bebote fue cuestionado si sufrió la final del Cruz Azul contra Pumas, y de inmediato se dibujó una sonrisa en su rostro, al recordar el nuevo campeonato de la institución que lo vio crecer y le dio la oportunidad de dar el salto al futbol europeo.

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“Fue increíble, yo estaba en Milán, me quedé madrugando hasta las 6 de la mañana para ver a Cruz Azul campeón, fue una alegría inmensa, ustedes saben que soy azul de corazón desde niño y fue una alegría inmensa. Se juntó con nuestra eliminación de Champions League así que no pude festejar como quisiera en redes. La sufrí un poco”, confesó Santiago, que fue campeón de Liga MX con la Máquina en aquel recordado título de 2021.

Santiago Giménez se perfila para estar en la Final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul. Foto: Imago7

Finalmente, Santiago festejó que Joel Huiqui sea el director técnico que levantó este trofeo y le mandó un mensaje especial.

“Estas son las oportunidades que se dan en la vida y la aprovechó, así que felicidades”, concluyó.