La cuenta regresiva ya está en marcha. A 50 días de que ruede el balón, el mundo se prepara para vivir una nueva edición del Mundial de la FIFA, una que quedará marcada en la historia por su magnitud.

La Copa del Mundo de 2026 será la más extensa jamás organizada, con 48 selecciones dispuestas a competir en un torneo que promete redefinir la experiencia mundialista.

Con las miradas de los aficionados centradas en la inauguración en el Estadio Banorte, donde México y Sudáfrica protagonizarán el partido inaugural, el certamen comienza a revelar algunos escenarios poco habituales.

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Entre ellos destaca la posibilidad de ver a cuatro entrenadores debutar oficialmente con sus selecciones en el escaparate más grande del futbol, un factor que añade un componente extra de expectativa e incertidumbre desde el banquillo.

Tras un camino marcado por altibajos, son cuatro las selecciones ya clasificadas que optaron por mover piezas en el banquillo, una decisión que coloca sobre los nuevos entrenadores la enorme responsabilidad de responder con resultados y demostrar su capacidad en el escenario más exigente del futbol mundial.

LOS NUEVOS ENTRENADORES PARA EL MUNDIAL