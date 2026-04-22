El comentarista deportivo Gustavo Mendoza confirmó su llegada a ESPN, semanas después de anunciar su salida de Fox Sports México, empresa donde construyó una trayectoria de 19 años.

Este cambio forma parte de una serie de movimientos dentro del panorama televisivo deportivo en el país, en un contexto marcado por reestructuras y ajustes en distintas cadenas, en especial de cara a la próxima Copa del Mundo.

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A inicios de abril, Mendoza comunicó que no renovó su contrato con la televisora de Grupo Lauman.

A través de redes sociales, explicó su decisión con un mensaje claro sobre su futuro profesional: "He decidido no renovar mi contrato. Es momento de hacer una pausa, analizar lo que viene y encontrar el mejor camino para seguir realizando lo que tanto me apasiona".

El comentarista también expresó gratitud por su paso en la empresa, donde participó en programas como La Última Palabra, Central Fox y Fox Sports Radio. En ese mismo mensaje dejó abierta la puerta a su regreso a la pantalla: "Pronto estaré de vuelta para seguir haciendo lo que más me gusta: acompañarlos en un partido de futbol o debatiendo en la mesa para que usted esté siempre bien informado".

Su salida se dio en medio de una etapa compleja para Fox Sports México, que en meses recientes enfrentó la salida de talento y la pérdida de derechos de transmisión de ligas relevantes como la NFL, la MLB, la Fórmula 1 y diversas competencias de futbol.

¿Cómo anunció su llegada a ESPN?

Ahora, su incorporación a ESPN se presenta como un refuerzo clave rumbo a la Copa del Mundo 2026. La cadena busca consolidar su oferta editorial y fortalecer su equipo de analistas ante uno de los eventos más importantes, como lo es el Mundial de futbol.

El anuncio oficial se realizó mediante un video en redes sociales, donde trabajadores de la redacción reaccionan a frases del también narrador. Expresiones como "Le dijo que Naaaa", "Le llega, le llega, pero... ¡no concreta!" y "¡Chacala, chacala, booom!" anticiparon su aparición.

Al final del clip, Mendoza aparece en pantalla y confirma la noticia: "Sí, ya estoy aquí. Hola, soy Gustavo Mendoza y ya estoy en el líder mundial en deportes, en ESPN".