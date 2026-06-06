La Ciudad de México escribió una nueva página en su historia al conseguir este sábado el Récord Guinness de la ola humana más grande del mundo fuera de un estadio, un acto masivo que reunió a miles de personas sobre Paseo de la Reforma, en medio de la expectativa por el inicio de la Copa del Mundo 2026.

La denominada ‘Ola Mundial’ recorrió una de las avenidas más representativos de la capital mexicana, desde el Ángel de la Independencia hasta la Torre del Caballito, donde aficionados vestidos con camisetas verdes, banderas y accesorios alusivos a la Selección Mexicana participaron en una celebración que buscó proyectar el entusiasmo del país como anfitrión del torneo.

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Las autoridades capitalinas convocaron a los asistentes varias horas antes del arranque del evento, mientras representantes de Guinness World Records supervisaron el movimiento para validar la cifra final de participantes.

“Logramos la ola más grande del mundo”, aseguró la secretaria de Turismo de la capital norteamericana, Alejandra Frausto.

La hazaña superó ampliamente la marca obtenida por Lisboa en 2007, cuando más de 8 mil personas participaron en una ola colectiva dentro de un parque público. Además, el antecedente global de 157 mil asistentes ocurrió dentro de un estadio, situación que distingue el récord conseguido por México al desarrollarse en espacios urbanos abiertos.

El ambiente festivo dominó la jornada. Decenas de familias y grupos de amigos ocuparon Reforma con el deseo de formar parte de un momento histórico previo al Mundial.

“Aquí hay un contraste de sentimientos porque están pasando más aspectos sociales importantes en México, pero bueno, eso también es una fiesta, se celebra cada cuatro años y me parece como muy viable que la gente venga a disfrutar, a aprovechar estos eventos que son mundiales”, explicó Iván Orozco.

⚽️🇲🇽 Así se vivió la ola con la que se intentará romper el Récord Guinness de ser la más grande del mundo.



Cientos de aficionados se reunieron en Paseo de la Reforma para participar en esta actividad rumbo al Mundial 2026.



📸: Leonardo Lugo | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/BQEN36huI3 — El Universal (@El_Universal_Mx) June 6, 2026

La emoción también alcanzó a Lupita Mercado, quien expresó que se le “eriza la piel” al imaginar otra Copa del Mundo en territorio mexicano.

“Esperemos que nos vaya bien para estar festejando aquí en el Ángel de la Independencia, donde todo el mundo conmemoramos y hacemos la fiesta”, mencionó.

México recibirá el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo 11 de junio, además de otros encuentros en Guadalajara y Monterrey, en un torneo histórico que contará con 48 selecciones.